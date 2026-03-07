◆オープン戦日本ハム―ロッテ（７日・エスコン）日本ハムのルーキーたちが大暴れした。この日は、新加入選手お披露目イベントとして、新人選手が１軍戦に参加した。「１番・捕手」で先発したドラ５の藤森海斗捕手（１８）＝明徳義塾＝は初回の第１打席で三塁への内野安打と二盗でチャンスメイク。守っては捕手として先発の浅利を無失点にリードした。３回には「８番・指名打者」で先発した半田南十内野手（１８）＝日大藤沢