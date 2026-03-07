俳優の高橋努が７日、ＮＨＫ「土スタ」に生出演。俳優の小栗旬から「経歴から抹消」した過去をバラされた。高橋は、現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」に蜂須賀正勝（小六）役で出演中。織田信長役で共演している小栗がＶＴＲで出演した。高橋とは２０年来の交遊がある小栗は「僕に出会う前は『アフロドッグ』っていう名前の芸人さんみたいなことをしていた。金髪アフロだった時期があるんですよね。それは多分、経歴から抹