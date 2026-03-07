柔道男子９０キロ級で、２４年パリ五輪銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）が７日、都内で取材に応じた。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は、フランス・アルプス地域で開催される２０３０年冬季五輪から夏季種目を移行する方針を示している。夏季大会の肥大化を防ぐことが狙いで、柔道やバスケットボールなどの室内競技が候補に上がっている。もし柔道が移行となれば２８年ロサンゼルス五輪からは、わずか２年しか