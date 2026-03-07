「オープン戦、阪神−ソフトバンク」（７日、甲子園球場）甲子園初登板となったモレッタが、スタンドの爆笑を誘った。１点リードの八回に登板すると、２死二塁のピンチでオスーナを見逃し三振に仕留めた。声を上げながらマウンドを降りた右腕は、ビジターチームの三塁ベンチへ歩き出した。三塁手の佐野に指摘され、ようやく気づいた助っ人。藤川監督も一塁ベンチ前で手招きする姿に、球場は爆笑に包まれた。