「スーパーひたち」だった651系をE657系でJR東日本は2026年3月6日、ふくしまデスティネーションキャンペーンの開催を記念し、常磐線の特急車両E657系をベースにした「651系電車のオマージュカラー車両」を運行すると発表しました。【確かに「スーパーひたち」】これが651系オマージュ電車です！（画像で見る）651系は特急「スーパーひたち」などとして走ったE657系の先代車両です。「タキシードボディのすごいヤツ」というキャ