リヴァプールに所属するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが、今季ここまでの自身の状況に言及した。現在31歳のロバートソンは2017年7月にハル・シティからリヴァプールに加入し、不動の左サイドバックとして数多くのタイトル獲得に貢献してきた。しかし、現行契約が2026年6月30日までとなっている中で、今季はハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズが加入した影響でベンチスタートとなる試合数が増え、ここまで公