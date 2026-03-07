明治安田J1百年構想リーグ第5節が7日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と柏レイソルが対戦した。“J1”で17年ぶりに“千葉ダービー”が復活。ここまでPK2敗・90分2敗で未勝利の千葉が、開幕3連敗から前節初勝利を挙げた柏を『フクダ電子アリーナ』に迎えた。プレシーズンマッチのちばぎんカップでは柏がスコア以上に千葉を圧倒して2−1で勝利しており、ホームの千葉は雪辱を誓う一戦だ。ただ、前半はちばきん杯同様に柏が押