ジェフユナイテッド千葉は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節で柏レイソルと対戦。注目のダービーで、48分の津久井匠海、61分の石川大地の得点で、２−１で競り勝つ。待望の今季初白星を掴んだ。試合後のフラッシュインタビューに津久井が対応。「素直に、このチームで勝利を迎えられたことが、本当に何よりも嬉しいです！」と喜びを口にした。自身の得点は、狙いすましたミドルシュートで決めて