「アサイーボウル Smoothie」伊藤園は、アサイーの濃厚でなめらかな舌触りにフルーツの豊かな味わいで、冷凍することでシャーベット状の食感も楽しめるパウチタイプのスムージー飲料「アサイーボウル Smoothie」を、3月16日に発売する。アサイーは、その栄養価の高さなどからスーパーフードとして注目されており、特に色鮮やかなフルーツやナッツなどをトッピングした「アサイーボウル」は、インフルエンサーの発信をきっかけにZ世