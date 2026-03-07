◇Bリーグ2025―26シーズンB1第24節GAME1大阪エヴェッサ82―90千葉ジェッツ（2026年3月7日おおきにアリーナ舞洲）大阪エヴェッサは、最終Q前半まで東地区3位の千葉ジェッツと互角の戦いを展開したが、最後は千葉の底力に押し切られ6連敗となった。通算成績は15勝25敗。1Qは、木下誠（28）が3本のスリーポイントを決めるなどの活躍で25―25に。2Qはマット・ボンズ（30）の個人技や植松義也（27）のハッスルプレーで42―