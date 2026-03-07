［東日本大震災１５年］２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災から、まもなく１５年になる。行方がわからなくなっている人は、現在も２５００人以上に上る。近年は新たに見つかる人も少なくなっているが、昨年、２年半以上かけて鑑定を進めていた遺骨が岩手県の６歳の女児のものであると判明した。一方、遺体も見つからず、心の整理がつけられない家族もいる。警察は捜索を続けるとともに、家族らを対象とした相談会などを