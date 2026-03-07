母のフィリピン料理店を開く夢に向け、資産を売却して資金390万円を用意したゆきぽよ。だが、飲食店を3店舗経営するはるな愛は「フィリピンレストランは在庫をすごく抱えるよ」と現実を指摘し、「昼はフィリピン料理、夜はスナック」という現実的なプランを提案した。『資産、全部売ってみた』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「正直に言っていい?」5日に配信されたABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3には、