ＷＢＣの台湾代表が７日、東京ドームで行われたチェコ戦で攻守にわたって圧倒。１４―０で大会の規定により７回でコールド勝ち、今大会初白星を挙げた。１次ラウンドは日本代表と同じＣ組でこの日が３戦目。初戦のオーストラリア戦は０―３、前日６日の侍ジャパンとの試合では０―１３の完敗で、屈辱の７回コールド負けとなっていた。攻撃陣はこれまでの憂さを晴らすかのように初回から機動力を絡めて２点を先制し、２回にはフ