元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が6日、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」の台湾戦について語った。谷繁元信氏○「ここが今日の試合のポイントだと思っています」2回表の侍ジャパンの攻撃について、谷繁氏は「村上(宗隆)がフォアボール、牧(秀悟)がつなぎ、ノーアウト一塁二塁」と状況を整理し、「僕はここが今日の試合のポイン