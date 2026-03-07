台湾戦の試合後グラウンドで見せた両軍の清々しい振る舞い■チャイニーズ・タイペイ 14ー0 チェコ（7日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチャイニーズ・タイペイ代表は7日、1次ラウンドプールCでチェコ代表に14-0で7回コールド勝利し、今大会初の白星を手にした。互いに2連敗で迎えた一戦。チェコはこれで3敗となり、1次ラウンド敗退が決まった。それでも、試合後に見せた清々しいスポーツマンシ