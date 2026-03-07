【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の中村倫也が、3月6日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。妻で日本テレビアナウンサーの水卜麻美との交際秘話を明かした。【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット◆笑福亭鶴瓶、中村倫也＆水卜麻美アナの結婚は「本当にびっくりした」中村は2023年3月25日に水卜アナとの結婚を発表。これを受け、MCで落語家の笑福亭鶴瓶が「結婚は本当にびっくりした」とリアク