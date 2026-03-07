【モデルプレス＝2026/03/07】モデルの森絵梨佳が3月6日、自身のInstagramを更新。ハンドメイドの作品を披露した。【写真】37歳モデル、オーナメントボール・ポーチ…「クオリティすごい」ハンドメイド作品公開◆森絵梨佳、ハンドメイド作品公開森森絵は「＃ハンドメイド ＃リメイク」とつづり、自身が作成したハンドメイド作品を投稿。クリスマスのオーナメントの靴下やオーナメントボール、ポーチ、エプロンなどのショットを披露