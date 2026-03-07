女性が男性を頭の中で仕分けしているのと同じように、男性も「この子と結婚はないな」と感じることがあるようです。「ない」と思われる女性にはどんな特徴があるのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身男性159名に聞いたアンケートを参考に「『遊びならいいけど、結婚前提ならナシだな』と初対面で判断される女性の特徴」をご紹介します。【１】相手の話を聞かず、自分の言いたいことばかりしゃべっている「言葉を遮られ