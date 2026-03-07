２０２４年行われた結成１６年以上のコンビが出場する漫才賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜」の２代目王者となった、お笑いコンビ「ガクテンソク」よじょうが７日までに自身のインスタグラムを更新した。サンリオの人気キャラクター、シナモンのカチューシャ姿での２ショットを公開。さらに「シナモンくん誕生日おめやで！可愛いすぎるでほんま！末永くよろしくお願いします」とつづった。この投稿に「シ