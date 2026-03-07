ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の澤本夏輝が７日、都内で初フォトエッセー「きらきらじゃない、僕の輝き方」刊行記念プレス取材に出席。グループ一番“きらきら”している人などを明かした。エッセイのタイトルにちなみ、グループ内で一番“きらきら”している人を問われると、「木村慧人ですかね」と告白。その理由について「出会って１４年くらい経つんですけど、その頃からずっとキラキラしました。僕と