歌舞伎俳優の中村七之助が７日、東京・府中の森芸術劇場で初日を迎えた「春暁歌舞伎特別公演２０２６」（２５日まで。全国１１か所）に中村勘九郎らと出演した。トークコーナーでは、約２年の交際を経て昨年６月３０日に結婚式を挙げた妻・杏奈さんとの新婚生活について語った。「結婚しても変わらないと思っていたけど、舞台が終わってから楽屋を出るのが早くなった。以前はゆっくり風呂に入るタイプだったけど、めちゃくちゃ