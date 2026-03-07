◆オープン戦日本ハム―ロッテ（７日・エスコン）日本ハムのドラ４ルーキー・半田南十（みなと）内野手（１８）＝日大藤沢＝が“プロ初安打”を放った。１軍のオープン戦に「８番・指名打者」で出場し、３回の第１打席、カウント１―２からロッテ・田中晴の高めのフォークを捉え、左前打とした。この日は、新加入選手お披露目イベントに合わせ、新人選手と１軍に合流。ドラ２のエドポロや、ドラ３・大塚、ドラ５・藤森らとス