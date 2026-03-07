◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)7回13得点でチャイニーズ・タイペイにコールド勝ちした日本代表。試合後、会見に臨んだ井端弘和監督が、3打数3安打4打点の活躍を見せた源田壮亮選手を賞賛しました。大谷翔平選手や鈴木誠也選手など過去最多の8人となるメジャーリーガーが参加する今大会の侍ジャパン。そのチームの中で、NPBの西武に所属する源田選手が、