俳優・三田村邦彦（72）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が地上波で放送されない件について言及した。同日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦した。当日の午後6時12分、三田村は「WBC地上波の放送がない！」投稿。ユーザーからは「今頃気づいたんですか？」「ネットフリックスに加入すれば見れますよ」「無いんです