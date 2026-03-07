下田ロープウェイの売店でレアな限定トートバッグを発見!地元愛がぎゅっと詰まった｢下田ジモト愛シリーズ｣第2弾、伊豆の人気観光列車･伊豆急行のリゾート21とのコラボ品です。さっそく限定コラボトートを持って寝姿山へ。ミモザや山桃、水仙が咲き誇る春の景色に癒やされながらのりぴよの寝姿山おさんぽ旅がスタートです。 超レアな限定トートバッグをゲット 下田ロープウェイ