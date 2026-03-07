◇第80回JABA東京スポニチ大会第1日予選リーグA組YBSホールディングス（1敗）0―7JR東日本（1勝）（2026年3月7日神宮）阪神、オリックスに在籍した小野泰己（31）がYBSホールディングスに入社して社会人デビューを果たした。6点差の7回に登板、152キロをマークするなど150キロ台を連発したが制球が定まらず、3四球の2死満塁から投手強襲打を浴びてコールド負けした。「きょうはいいボールと悪いボールがはっきりしてし