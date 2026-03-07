財務省が全国の企業を対象に実施した調査で、人工知能（AI）を活用している割合が75％となり、約5年前の11％から急増したことが分かった。利用企業に効果を聞いたところ、業務時間の削減を挙げた企業が91％に上る一方、必要人員の減少は28％にとどまり、人からAIへの業務代替は限定的だった。調査は財務省が2025年12月から今年1月上旬に実施し、1103社から回答を得た。大企業は89％がAIを活用し、中小企業では65％だった。業種