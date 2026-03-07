テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が４日に放送され、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。この日は、プロ雀士で“役満ボディ”の愛称で人気のグラビアアイドル・岡田紗佳とともに「秘密のかわい子ちゃんを語る会」を進行した。岡田は「本当は教えたくないんですけど…。私が推しているのは人気キャバクラ嬢のゆいぴすさん。私、キャバ嬢好きなんです。めっちゃ好きで。ＳＮＳとかで流れてくると、