お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が7日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に出演。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が日本の物価に与える影響が懸念される中、「あまり慌てないで」と呼びかけた。日本は原油の9割を中東に依存。要衝となるホルムズ海峡が事実上封鎖となり、国内の原油価格上昇が懸念されている。原油価格が上昇すれば、日用品、食料品などの物価も上