私はアンナ。夫のコウシロウと、小学5年生の息子との3人家族です。私たちが暮らしているのはオートロック付きの賃貸マンションの一室です。夫はよく家の内鍵を閉め忘れる人。私が指摘すると「荷物で両手がふさがっていたから」とか「面倒だったから」とか言っています。ただ私もつい部屋の鍵をかけ忘れて出かけてしまうことがあるので、あまり人のことは言えません。そんな感じで、防犯に関してはズボラな夫婦だったのですが……？