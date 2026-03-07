◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国12─3ニカラグア（2026年3月6日フロリダ州マイアミ）1次ラウンドD組のドミニカ共和国は大会初戦、ニカラグア戦を迎え、打線が3発を含む12得点と爆発し逆転勝利で白星スタートを切った。アルバート・プホルス監督（46）は先発で2回途中3失点だったクリストファー・サンチェス投手（29）について、問題なしを強調した。サンチェスは昨季フィリーズで13勝を挙げ、サイ・ヤング賞投票