今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねる名古屋ウィメンズマラソン（８日・バンテリンドームナゴヤ発着）で、２０２１年東京五輪代表の鈴木亜由子（３４）（日本郵政グループ）が２年ぶりのマラソンに臨む。地元開催の大舞台への切符をつかむラストチャンスを前に、「過去の自分を超えたい」と静かに闘志を燃やす。愛知県豊橋市出身の鈴木が最後にマラソンを走ったのは、２０２４年の名古屋。パリ五輪代表の残り１枠を