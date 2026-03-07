巨人の泉口友汰内野手が７日、京セラドーム大阪でのオリックス戦前に、故郷である和歌山県御坊市のプロモーション大使の委嘱式に臨んだ。球場を訪れた同市の三浦源吾市長から「これまでも御坊の魅力を発信していただいたが、今後さらに発信力に期待を寄せています」と委嘱状を手渡され、恭しく受け取った。プロモーション大使のタスキをつけた泉口は「とても光栄な役割を担わせていただくことをとても光栄に思います。自分の