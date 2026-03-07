【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の松下洸平が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生時代の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】39歳大河俳優「帽子デカすぎ」小学生時代の写真◆松下洸平、39歳の誕生日報告同日、39歳の誕生日を迎えた松下は「帽子デカすぎ問題。大きくなりましたわ！39歳もよろしくお願いします！」と報告。ランドセルを背負い、黄色い帽子を被った小学生時代の写真を披露した。◆松下洸平の