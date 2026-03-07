新見市の天然記念物に指定されているアテツマンサクは、錦糸卵のような縮れた黄色い花びらが特徴です。 新見市大佐小阪部の柴田光政さん（88）が私費で整備し、無料で開放している植物園では、約100本が見ごろを迎えています。 訪れた人は「きれいな黄色。うれしい春」と話していました。アテツマンサクの花は３月15日ごろまで楽しめそうだということです。