【城下尊之 芸能界ぶっちゃけトーク】米倉涼子“シゴデキだめんず”の壁…高収入キャリア女性こそ陥りやすいワケ米倉涼子（50）が主演する医療ドラマ「ドクターX」のシリーズ完結編となる映画「劇場版ドクターXFINAL」（24年公開）がこの19日にテレビ朝日系で地上波初放送されることが明らかになった。アマゾンプライムビデオの映画「エンジェルフライトTHEMOVIE」はあったが、ああ、これで米倉の女優業はオールOKとな