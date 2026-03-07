演歌歌手の山内惠介が７日、都内でデビュー２５周年記念写真集「ＲｉｖｅｒＹａｍａｕｃｈｉＫｅｉｓｕｋｅ」（主婦の友社、２月１４日発売）発売記念イベントを行った。第３弾の写真集はタイ・バンコクで撮影。タイトルの由来について、現地でチャオプラヤ川を見たときに「自分も日本にとどまらず、世界へ活躍の場を広げていきたいという気持ちを込めて『Ｒｉｖｅｒ』と付けさせてもらった」と明かした。撮影中で訪れた