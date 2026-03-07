◆オープン戦日本ハム―ロッテ（７日・エスコン）日本ハムの育成ドラフト１位ルーキー・常谷拓輝内野手（北海学園大）が、オープン戦初安打＆初打点をマークした。３回１死二、三塁で迎えた第２打席、ロッテの先発・田中晴の変化球を捉えた。前進守備の左中間を深々と破る２点適時三塁打。三塁へ滑り込むと、ベンチへ向かって「ＤＯＭＩれ！」ポーズを決めた。この日は、新入団選手お披露目会のため新人全選手が１軍に合流