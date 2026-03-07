◆ラグビーリーグワン１部第７節（７日、秩父宮ラグビー場）２月に積雪のため中止となった東京ＳＧ―相模原による再試合。レギュラーシーズン１１位の相模原が、同４位の東京ＳＧを３４―１５で破り、今季３勝目（７敗）を挙げた。先制は相模原。前半２分、ＳＯ三宅駿が相手守備を突破し、ノーホイッスルトライ。７―０とし、同１７分にはＰＧで３点を追加した。追う東京ＳＧは同２４分、敵陣での７次攻撃からＣＴＢギデオ