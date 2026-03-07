◆オープン戦広島―中日（７日・マツダスタジアム）中日・松木平優太投手が５回４安打２失点でマウンドを降りた。初回は広島の上位打線を３人で料理。快調な立ち上がりだったが、２回１死、モンテロにバックスクリーンへソロを被弾した。３回は内野ゴロ３つに抑えた。３―１の４回には先頭・中村奨に中前打を許し、２死からモンテロに左翼線へ二塁打を浴び、細川の失策も絡んで追加点を奪われた。５回は１死から石原に中前打