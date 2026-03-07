普段使いできる防災グッズなどを集めた展示販売会が高知大丸で開かれています。高知市の高知大丸で開かれている「備えよう！高知の防災フェア」は県内の防災関連会社19社で結成した「高知防災キャラバン隊」が毎年企画しています。会場には普段はイスや机として利用でき天板を外して袋を付ければ簡易トイレとして利用できる製品や避難している人の数や緊急性をヘリコプターなどに見やすく伝えるための防災グッズなど8社から