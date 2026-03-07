◆オープン戦阪神―ソフトバンク（７日・甲子園）巨人との開幕カードに先発が有力な阪神・高橋遥人投手が、２番手で３回１安打無失点２奪三振と順調な仕上がりを見せた。同じく巨人との開幕カード先発有力な大竹の後を受け、１点リードの４回からマウンドへ。常時１４０キロ台後半の直球を軸にソフトバンク打線を圧倒した。１１０キロ台のカーブを投じるなど新たな一面も見せた。