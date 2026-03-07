◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム）巨人の佐々木俊輔外野手が「１番・中堅」で先発出場し、第２打席で中前打。実戦５試合連続ヒットと、開幕スタメン奪取へ猛アピールを続けている。４点を追う３回１死で、オリックス・九里の低め１３０キロシンカーを中前へはじき返した。この時点で直近５試合は１３打数７安打、打率５割３分８厘と大爆発。丸、松本、キャベッジ、中山、皆川、知念らとの外野定位置争いで