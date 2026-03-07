東京地裁＝2025年3月撮影配偶者に子どもを連れ去られたとする男女ら約30人が、国が連れ去りを規制する法整備を怠ったため親権や監護権など憲法が保障する基本的人権を侵害されたとして、国に1人5万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に月内にも起こすことが7日、弁護団への取材で分かった。同種訴訟は2020年にも14人が東京地裁に起こしたが「法規制の必要性の共通認識が国民に形成されているとは言い難い」として棄却され、最