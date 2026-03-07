７日午前５時半頃、富山市八町の国道８号交差点で、乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突した。この事故で、軽乗用車を運転していた会社員女性（３８）と、同乗の中学生の息子（１４）が搬送先の病院で死亡が確認された。乗用車を運転していた男性（２６）は軽傷。現場は信号機のある交差点で、富山中央署が事故原因を調べている。