?新金谷駅を構内走行する「きかんしゃパーシー」。物語では末っ子的キャラだが、やはり本物のSLはビッグ（筆者撮影）静岡県の大井川鐵道（大鉄）の人気者・きかんしゃトーマスに新しい仲間が加わった。本サイトでも紹介の通り、その名は「きかんしゃパーシー」。原作でパーシーはナンバー「６」（トーマスは「１」）。緑色の車体は、大鉄で沿線に広がる川根茶畑の新緑に溶け込んで映える。2026年３月７日の運行開始を前にした３月