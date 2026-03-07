いまのままで大丈夫？家具やレイアウトの見直して「在宅避難」の安全性を高めよう！【画像で見る】各部屋ごとの見直しポイント災害はいつ、どこで起こるか分かりません。家屋倒壊の危険がなく、住んでいるエリアの津波や土砂災害のリスクが低ければ、家で避災生活を送る「在宅避難」の可能性が高いです。家具やレイアウトを見直して安全性を高めましょう。奥村奈津美さん教えてくれたのは▷奥村奈津美さん東日本大震災を仙台