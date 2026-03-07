よく見ると意外な一面を見せる動物園の動物たち。その姿を写真作品に収めた「ZOO ZOO ZOO～近藤秀樹 写真展～」が、キチジョウジギャラリーにて5月19日（火）から開催される。 近藤氏が20年間取り組んできたという動物をテーマにした作品34点を展示。動物を主題としながら、動物愛護や環境保護といった視点から、人と生き物との共存を問いかける内容となっている。 会場 キチジョウジ