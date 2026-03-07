サイ・ヤング賞左腕タリク・スクーバル投手（タイガース）は、WBC米国代表に参加しているものの、登板は7日（日本時間8日）の英国戦だけとなっている。その後はチームから離れ、タイガースのキャンプに合流する予定だが、さらにもう1試合WBCで投げる可能性も消えていないという。本人が米紙『USA TODAY』のインタビューで言及した。 ■「気持ちがどう動くか」 スクーバルの起用を巡っては厳