中国で3年間同じホテルに宿泊し続けたインフルエンサーの女性が、従業員から文句を言われたと憤慨している。中国メディアの海報新聞が4日に報じた。中国・安徽省で投稿された情報によると、女性はこれまで20万元（約455万円）以上を費やして3年間同ホテルに宿泊し続けていたが、先日、ある問題への対応をめぐって女性従業員が「面倒くさい」などと愚痴をこぼしたことに激怒。ホテル側を問いただし、従業員に謝罪を求めた。女性は、